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أسرار Diane Kruger لبشرة خالية من التجاعيد

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الجمعة 02-12-2016 18:12

على الرغم من بلوغ Diane Kruger سن الأربعين، فهي لا تزال تتمتع ببشرة نضرة ووجه غاية في الشباب. فإذا نظرت إلى وجهها، فقد تظنين أنها لم تتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، لأنها أشبه بفتاة حديثة التخرّج من الجامعة؛ فما هو الروتين الذي تتبعه للعناية بالبشرة؟ إليك التفاصيل في ما يلي:


1.النظام الغذائي: تعتمد النجمة Kruger نظاماً غذائياً صحياً يحتوي على الكثير من الخضراوات والفاكهة لضمان الحفاظ على رطوبة بشرتها من الداخل حتى يظهر ذلك على بشرتها من الخارج.
2.إزالة المكياج قبل النوم: تحرص Kruger على إزالة المكياج دائماً قبل النوم حتى لو أخذت قيلولة بسيطة وسط النهار؛ فهي لا تنام بالمكياج أبداً؛ ولذا بشرتها خالية دائماً من أيّ عيوب، كما أنها تظهر كثيراً من دون مكياج على الإطلاق.
3.العناية بمنطقة العين: تحرص النجمة Diane Kruger دائماً على وضع كريم العين الخاص بعينيها قبل النوم لتتلافى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، لأنها تعلم جيداً أن العين هي أول مكان تظهر حوله التجاعيد والخطوط الدقيقة.
4.ترطيب البشرة: بعد سنّ الأربعين يقلّ إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن ترطيب البشرة؛ لذا تقوم Diane باستخدام المرطبات بصفة مستمرة على بشرتها، خصوصاً المرطبات التي تحتوي على حمض الهالورونيك الذي يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة.
5.الواقي من الشمس: لا تخرج النجمة Diane Kruger من المنزل صيفاً أو شتاءً من دون وضع الواقي من الشمس الخاصّ بها لتحمي بشرتها من أشعة الشمس الضارّة، كما أنها تقوم بالبحث، كلّ عام، عن أحدث الكريمات في هذا المجال.
6.المكياج: لا تعتمدDiane المكياج بصفة مستمرة، بل تعتمد الإطلالة الطبيعية الخلابة التي تبهر الكثيرين ببساطتها وتألقها. وهي تعلّق على هذا الأمر قائلة: "إن المكياج يسدّ مسامّ البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور المزعجة".

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سيدتي