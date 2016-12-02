URBAN DECAY تحتفل بعشرين سنة من النجاح والتألقّ!

بيروت- سيدتي نت تصوير- جوزيف أبي عاد

عشرون سنة من التألّق في عالم الجمال تستحقّ بالفعل احتفالًا استثنائيًا! في هذه المناسبة، نظمَت Urban Decay، ماركة المكياج الكاليفورنيّة المعروفة بجرأتها الأسطوريّة، حدثاً لا يُنسى! يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني، أطفأ فريق Urban Decay شمعته العشرين بحضور أهل الصحافة والإعلام بالإضافة الى الرائدات على مواقع التواصل الإجتماعي ، ومشاركة حصريّة من إيزابيلا كروز، أخصائيّة المكياج الإقليميّة لدى الماركة. خلال هذا الحفل النابض بالألوان تمامًا كماركة Urban Decay، تحدّثت المدعوّات مع إيزابيلا التي قدّمت لهنّ النصائح لإطلالات "مُفعمة بالأنوثة، والجرأة، والمرح"، وهي صفات تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من العلامة التجارية. هذا وكشفت عن أحدث مستحضرات Urban Decay الثّمينة التي تُعتبر مثاليّة للسهر والاحتفال حتّى ساعات الفجر الأولى: كريم الأساس السائل All Nighter لثبات فائق يدوم لفترة أطول، وعلبة ظلال العينين البرّاقة Moondust، وقلم تحديد العينين الفائق الدقّة والمضاد للماء Razor Sharp.

وفي اليوم الذي تلا هذه السهرة المميّزة، استغنمت عاشقات Urban Decay والمُعجبات بموهبة إيزابيلا فرصة وجودها في لبنان للقائها في ABC الأشرفية والاستفادة من النصائح الشخصيّة وجلسات المكياج المجانيّة.

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