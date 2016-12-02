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«الجبوري» يبحث مع مبعوث التحالف الدولي سبل التعاون ضد «داعش»

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«الجبوري» يبحث مع مبعوث التحالف الدولي سبل التعاون ضد «داعش» «الجبوري» يبحث مع مبعوث التحالف الدولي سبل التعاون ضد «داعش»

جانب من اللقاء

(أ.ش.أ)

بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الحبوري، في بغداد، اليوم، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي المناهض لداعش بريت ماكورك التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي، وسبل مواصلة دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن.

وأكد الجبوري، أهمية تفعيل جهود دعم العراق الذي يخوض حربا شرسة ضد الإرهاب تحتاج مزيدا من التنسيق من أجل القضاء علي داعش، مشددًا على ضرورة إيلاء ملف النازحين الأهمية القصوى، خاصة مع تقدم القوات العراقية في عمليات التحرير للأرض من قبضة تنظيم داعش، لافتًا إلى حاجة العراق إلى مساعدة دولية من أجل إغاثة الأعداد الكبيرة من العوائل النازحة.

ومن جانبه جدد ماكورك، دعم بلاده لحكومة العراق في الحرب ضد الارهاب مؤكدا التزام الأمريكية بتقديم الدعم العسكري الكامل للقوات المسلحة العراقية.

وكان ماكورك التقي رئيس “التحالف الوطني” العراقي عمار الحكيم وناقشا مبادرة “التسوية الوطنية” وموقف الأطراف السياسية العراقية منها من أجل احتواء تداعيات مرحلة ما بعد داعش وتحقيق السلم الاهلي.

وقال الحكيم خلال اللقاء إن العراق الجديد “عراق منفتح ويسعى إلى تطوير علاقاته مع الجميع” لافتا إلى أن معركة تحرير مدينة الموصل ستكون حاسمة وتتطلب مشاركة واسعة من أبناء الشعب العراقي وأن مرحلة ما بعد تحرير الموصل مهمة وتحتاج لمشروع سياسي متكامل جامع.

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