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الليلة.. لميس جابر في ضيافة «90 دقيقة»

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الليلة.. لميس جابر في ضيافة «90 دقيقة» الليلة.. لميس جابر في ضيافة «90 دقيقة»

الدكتورة لميس جابر، الكاتبة، وعضو مجلس النواب

تحل الدكتورة لميس جابر، الكاتبة، وعضو مجلس النواب، الليلة ضيفة على برنامج “90 دقيقة آخر الأسبوع ” الذي يقدمه الفنان تامر عبدالمنعم على قناة المحور الفضائية، وذلك في حوار شامل بين الفن والسياسة.

وترد لميس جابر، على العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي منها، ماذا يقول التاريخ عن جيش ؟، و كيف تفسر الأوضاع الراهنة؟، ولماذا يزداد الهجوم على مصر من بعض الدول؟، ولماذا تعددت نماذج الخيانات وأصبح للفساد أوجه عديدة؟، كما تقرأ الدكتورة لميس جابر، الواقع الثقافى وأوضاع الدراما والسينما.

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