الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة دعم العلاقات مع الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أنه من الضرورى العمل دائمًا لتقوية العلاقات بين لبنان والامارات العربية المتحدة بوجه خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام.

وأشار إلى أن عودة الاستقرار إلى لبنان سياسيًا وأمنيًا تعد بمستقبل أفضل بدأت مؤشراته من خلال الدعم الذي حصلت عليه البلاد من قادة دول عربية ودولية منذ الانتخابات الرئاسية فضلا عن انتعاش الحركة السياحية والتأكيد أن لبنان ستعود نقطة الارتكاز الاقتصادية والمالية في الشرق الاوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم الجمعة لوفد من رجال أعمال لبنانيين في الإمارات بحضور سفير لبنان في ابو ظبي حسن سعد الذي عاهد عون على العمل من أجل أن يبقى الانتشار اللبناني في الخليج في خدمة لبنان اقتصاديًا وسياحيًا وداعمًا لقضايا الوطن في كل المحافل والمنابر.

وأكد “عون” أن المستقبل فى لبنان سيكون واعدًا ، وأن دور اللبنانيين في دول الخليج يعد أساسيًا فى هذا المجال.