سفارة مصر بسويسرا تنجح فى استعادة قطعة أثرية مهربة

نجحت جهود السفارة المصرية فى برن بسويسرا، بالتعاون مع المكتب الفيدرالى السويسرى للشئون الثقافية، فى استعادة إحدى القطع الأثرية القيمة وهى لوحة “سشن – نفرتوم” من الحجر الجيرى.

وأكد السفير هشام سيف الدين، سفير مصر فى برن، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذه اللوحة القيمة تم اكتشافها عن طريق بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة “ششنق” بجبانة “العساسيف” بالبر الغربى بالأقصر، وتم اكتشاف اختفائها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفى بالقرنة فى البر الغربى عام 1996.

وأضاف سيف الدين، أن الجهود الحثيثة التى بذلتها وزارة الخارجية لاسترداد هذه القطعة الأثرية المهمة بدأت منذ سبتمبر 2015 بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، وتٌوجت هذه الجهود بتسلم السفارة لهذه القطعة الأثرية اليوم الجمعة.

وعاود السفير المصرى بسويسرا التأكيد على تقدير مصر وترحيبها بالتعاون الذى تبديه السلطات السويسرية فى هذا المجال، وعن تطلعها نحو استمرار هذا التعاون وتعزيزه مستقبلاً.