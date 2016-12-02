أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سفارة مصر بسويسرا تنجح فى استعادة قطعة أثرية مهربة

Google+ Print
سفارة مصر بسويسرا تنجح فى استعادة قطعة أثرية مهربة سفارة مصر بسويسرا تنجح فى استعادة قطعة أثرية مهربة

أرشيفية

نجحت جهود السفارة المصرية فى برن بسويسرا، بالتعاون مع المكتب الفيدرالى السويسرى للشئون الثقافية، فى استعادة إحدى القطع الأثرية القيمة وهى لوحة “سشن – نفرتوم” من الحجر الجيرى.

وأكد السفير هشام سيف الدين، سفير فى برن، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذه اللوحة القيمة تم اكتشافها عن طريق بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة “ششنق” بجبانة “العساسيف” بالبر الغربى بالأقصر، وتم اكتشاف اختفائها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفى بالقرنة فى البر الغربى عام 1996.

وأضاف سيف الدين، أن الجهود الحثيثة التى بذلتها وزارة الخارجية لاسترداد هذه القطعة الأثرية المهمة بدأت منذ سبتمبر 2015 بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، وتٌوجت هذه الجهود بتسلم السفارة لهذه القطعة الأثرية اليوم الجمعة.

وعاود السفير المصرى بسويسرا التأكيد على تقدير مصر وترحيبها بالتعاون الذى تبديه السلطات السويسرية فى هذا المجال، وعن تطلعها نحو استمرار هذا التعاون وتعزيزه مستقبلاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال