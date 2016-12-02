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الجيش السوري يدمر تحصينات لـ «فتح الشام» بـ«درعا» و«حمص»

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الجيش السوري يدمر تحصينات لـ «فتح الشام» بـ«درعا» و«حمص» الجيش السوري يدمر تحصينات لـ «فتح الشام» بـ«درعا» و«حمص»

الجيش العربى السورى_أرشيفية

(أ.ش.أ)

دمرت وحدة من الجيش السوري اليوم، تحصينات لمسلحي تنظيم  ”فتح الشام” في درعا وحمص.

وقال مصدر عسكري، إن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على تجمعات ونقاط تحصن وتسلل المجموعات المسلحة في محيطي حارة البجابجة ومخيم النازحين وشرق طريق السد بدرعا البلد،  بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأشار المصدر، إلى أن الرمايات أسفرت عن تدمير تحصينات تابعة للمسلحين والقضاء على عدد منهم، كما نفذت وحدة أخرى من الجيش عدة هجمات مركزة على تحصينات مسلحي تنظيم “فتح الشام”، والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في محيط مدينة الرستن، نحو 20 كم شمال مدينة حمص، مما أدى إلى إيقاع عدد منهم قتلى إضافة إلى إصابة آخرين.

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