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نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم

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نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم نقل 25 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم

قطاع مصلحة السجون

وافق قطاع مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من 25 نزيلاً، بنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية، وبذلك بلغ عدد الذين تم الموافقة على نقلهم فى الفترة من 1/1/2016 وحتى اليوم، بلغ 1509 نزيل.

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى، ووفقًا للمنهج الحديث لإسلوب الفلسفة العقابية الحديثة فى الإهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم، والوقوف المباشر على كافة المشكلات التى تواجههم، وتأكيدًاً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.

 

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