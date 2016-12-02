وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في سوريا

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم، إلى وقف إطلاق نار في سوريا، معتبرًا أن الوضع في مدينة حلب مثير للقلق.

وشدد تشاويش أوغلو، عقب محادثات أجراها مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في بيروت، على “ضرورة تعزيز استقرار وأمن سوريا”، وقال، “هناك تفاهم مشترك على ضرورة وقف النار وإعلان الهدنة في سوريا، فالحال في حلب مثيرة للقلق، والحل السياسي هو الأنسب، وفي المقابل لا بد من القضاء على الإرهاب، ولا بد من التسلح باستراتيجية أقوى من أجل مكافحة منظمات كـ “داعش” و “النصرة”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.