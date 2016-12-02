أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في سوريا

Google+ Print
وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وزير الخارجية التركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في سوريا

وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو

 

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم، إلى وقف إطلاق نار في سوريا، معتبرًا أن الوضع في مدينة حلب مثير للقلق.

وشدد تشاويش أوغلو، عقب محادثات أجراها مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في بيروت، على “ضرورة تعزيز استقرار وأمن سوريا”، وقال، “هناك تفاهم مشترك على ضرورة وقف النار وإعلان الهدنة في سوريا، فالحال في حلب مثيرة للقلق، والحل السياسي هو الأنسب، وفي المقابل لا بد من القضاء على الإرهاب، ولا بد من التسلح باستراتيجية أقوى من أجل مكافحة منظمات كـ “داعش” و “النصرة”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا