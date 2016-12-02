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48 مرشحًا في اليوم الأول لإنتخابات التجديد النصفي للصيادلة

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48 مرشحًا في اليوم الأول لإنتخابات التجديد النصفي للصيادلة 48 مرشحًا في اليوم الأول لإنتخابات التجديد النصفي للصيادلة

أرشيفية

قال الدكتور مصطفى الوكيل ، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات النقابة، إن عدد المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي للنقابة في اليوم الأول لبدء تلقى الطلبات وصل إلى 48 مرشحا في كافة المستويات ،مشيرا إلى أن النقابة مستمرة فى تلقى الطلبات حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة، أن عدد المتقدمين لعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 16 عضوا،والمستوى العام تحت15 سنة وصل أيضا إلى 16 عضوا،وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة تحت 15 سنة 4 أعضاء ،إما مقعد وسط الدلتا تحت 15 سنة فتقدم له عضوان ،وغرب الدلتا تحت 15 سنة عضوان، ومنطقة شرق الدلتا فوق 15 سنة عضوان،إما منطقة شمال الوجه القبلي فوق 15 سنة تقدم له 3 أعضاء ،ومنطقة جنوب الوجه القبلي تحت 15 سنة تقدم له ثلاثة مرشحين.

وأوضح، أن اللجنة تلقت شكوتين على مدار اليوم وتم النظر فيهما وحلهما، مشيرا إلى أنه تم انتهاء احداث اليوم الأول عمل محضر غلق لأعمال اللجنة عن اليوم الاول واصدار بيانات توضيحيه تبين تفاصيل اعمال اللجنة.

أ ش أ

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