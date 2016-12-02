وصول جثمان مصري نطحه ثور في إيطاليا الإثنين المقبل

(أ.ش.أ)

أكدت وزارة القوى العاملة، أن جثمان المواطن المصري محمود علي أبو سليمان، سيصل إلى أرض الوطن الاثنين المقبل، بعد أن لقى حتفه أثناء قيامه بحلق شعر ثور نطحه بقرنيه مما تسبب في وفاته، في مزرعة “كاستلو”، التي يعمل بها بمدينة لودي بجوار ميلانو.

وكان الوزير قد وجه المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري، فضلًا عن متابعة مستحقاته، والضمان الاجتماعي ، وذلك بالتعاون مع القنصلية.

وأوضح، أن المتوفي من مواليد محافظة بورسعيد في 2 يوليو 1963، وقام مكتب التمثيل العمالي بإبلاغ أسرة المتوفي وشقيق زوجته محمود حسن النبوي، خالص عزاء الوزير والوزارة وأسرة القنصلية.