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بالصور..السفارة المصرية بسويسرا تستعيد لوحة «سشن نفرتوم» الآثرية

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السفير المصرى بسويسرا

السفير المصرى بسويسرا

نجحت جهود السفارة المصرية في برن، بسويسرا، بالتعاون مع المكتب الفيدرالي السويسري للشئون الثقافية، في استعادة إحدى القطع الأثرية القيمة، وهى لوحة “سشن – نفرتوم” من الحجر الجيري.

وأوضح هشام سيف الدين، سفير جمهورية العربية في برن، أن هذه اللوحة القيمة تم اكتشافها عن طريق بعثة جامعة روما، أثناء أعمال الحفائر بمقبرة “ششنق” بجبانة “العساسيف،” بالبر الغربي بالأقصر، والتي تم اكتشاف اختفاءها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفي بالقرنة بالبر الغربي في عام 1996.

وأكد سيف الدين، أن الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية لاسترداد هذه القطعة الأثرية الهامة بدأت منذ سبتمبر 2015، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، حيث تٌوجت هذه الجهود بتسلم السفارة لهذه القطعة الأثرية يوم 2 ديسمبر الجاري.

وعاود السفير المصري، لدى سويسرا التأكيد على تقدير مصر وترحيبها بالتعاون الذي تبديه السلطات السويسرية في هذا المجال، وعن تطلعها نحو استمرار هذا التعاون وتعزيزه مستقبلاً.

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