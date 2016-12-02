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علاء عبد العال: الشرقية "بيحلم" بتطبيق نظام الاستبدال

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علاء عبد العال: الشرقية "بيحلم" بتطبيق نظام الاستبدال علاء عبد العال: الشرقية "بيحلم" بتطبيق نظام الاستبدال

>كتبت لبنى عبد الله

يؤيد فريق الشرقية فكرة فتح باب الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لإنقاذ الفريق فى موسمه الأول بالدورى الممتاز للهروب من شبح الهبوط.

 

ومن جانبه، تمنى علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية، أن تستقر الأمور داخل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على تطبيق نظام الاستبدال فى الميركاتو الشتوى المقبل.

 

وقال عبد العال: "بحلم بالموافقة على تطبيق الاستبدال للاستغناء عن بعض العناصر غير المفيدة للشرقية وتدعيم الفريق بعناصر جديدة تمكنا من تقديم دور ثان متميز يؤهل الفريق للبقاء بين الكبار فى دورى الاضواء والشهرة".

 

يذكر أن الشرقية قيد 28 لاعباً فى قائمته هذا الموسم، ومازال لديه مكانين شاغرين فى القائمة.


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