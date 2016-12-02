أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البحرية الأمريكية: عبور مقاتلتين من قناة السويس إلى البحر المتوسط

Google+ Print
البحرية الأمريكية: عبور مقاتلتين من قناة السويس إلى البحر المتوسط البحرية الأمريكية: عبور مقاتلتين من قناة السويس إلى البحر المتوسط

>كتبت رباب فتحى

قال موقع البحرية الأمريكية إن المقاتلة البحرية "Wasp" وسفينة إنزال "Whidbey Island" دخلتا إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، للانضمام للأسطول السادس الأمريكى فى منطقة العمليات، ويحملان على متنهما 4 آلاف بحار وجندى. 

 

 

وقال قائد مقاتلة "Wasp" الكابتن بايرون أوجدين: إن  المقاتلة الـWasp، ستدعم البعثة الأمنية البحرية فى البحر المتوسط"، معتبرا أن خط الملاحة البحرية هذا يمثل أهمية كبير بالنسبة للاقتصاد العالمى الأمريكى. 

 

 

وأشار موقع البحرية إلى أن المقاتلة "Wasp" عادت إلى الأسطول السادس الأمريكى بعدما قضت أكثر من 3 أشهر فى دعم عملية عسكرية فى سيرت، بليبيا، مع ضربات جوية دقيقة من طائرات وحدة المتابعة الأمريكية. 

 

وأكد الموقع أن الأسطول السادس التابع للولايات المتحدة مقره فى نابولى بإيطاليا، ويقوم بعمليات بحرية مشتركة بالتنسيق مع الشركاء لمراعاة المصالح القومية الأمريكية والأمن والاستقرار فى أوروبا وأفريقيا. 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365