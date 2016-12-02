البحرية الأمريكية: عبور مقاتلتين من قناة السويس إلى البحر المتوسط

كتبت رباب فتحى

قال موقع البحرية الأمريكية إن المقاتلة البحرية "Wasp" وسفينة إنزال "Whidbey Island" دخلتا إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، للانضمام للأسطول السادس الأمريكى فى منطقة العمليات، ويحملان على متنهما 4 آلاف بحار وجندى.

وقال قائد مقاتلة "Wasp" الكابتن بايرون أوجدين: إن المقاتلة الـWasp، ستدعم البعثة الأمنية البحرية فى البحر المتوسط"، معتبرا أن خط الملاحة البحرية هذا يمثل أهمية كبير بالنسبة للاقتصاد العالمى الأمريكى.

وأشار موقع البحرية إلى أن المقاتلة "Wasp" عادت إلى الأسطول السادس الأمريكى بعدما قضت أكثر من 3 أشهر فى دعم عملية عسكرية فى سيرت، بليبيا، مع ضربات جوية دقيقة من طائرات وحدة المتابعة الأمريكية.

وأكد الموقع أن الأسطول السادس التابع للولايات المتحدة مقره فى نابولى بإيطاليا، ويقوم بعمليات بحرية مشتركة بالتنسيق مع الشركاء لمراعاة المصالح القومية الأمريكية والأمن والاستقرار فى أوروبا وأفريقيا.