«بيكية»: مستعد للمشاركة فى الكلاسيكو.. وسنحاول الفوز على «الريال»

كشف مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه جاهزيته للعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مبينًا حقيقة ما يشعر به نحو مدافع نادي ريال مدريد سيرخيو راموس.

وقال مدافع النادي الكتالوني بيكيه، في تصريحات قبل الكلاسيكو المرتقب، غدًا، السبت، إنه في حالة بدنية جيدة ويستعد للمشاركة، مضيفًا “سنحاول الفوز على ريال مدريد، عشت لحظات جميلة ونحن نواجههم ونحاول أن نكرر ذلك”.

وعن أفضل لحظاته في الملاعب أجاب صاحب الـ 29 عامًا ولاعب مانشستر يونايتد السابق: “الفوز على مانشستر في نهائي دوري الأبطال عام 2009 في العاصمة الإيطالية روما، كانت أول بطولة شامبيونزليج أحققها ولها نكهة خاصة”.

وتحدث بيكيه عن صداقته بزملائه في الفريق قائلا: ” ألعب مع ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وبوسكيتس منذ فترة ليست بالقليلة وهم أصدقائي “.

> أما بالنسبة لمدافع ريال مدريد سيرخيو راموس وكيف يشعر تجاهه فأجاب بيكيه: “علاقتي به قوية، عندما نلعب معا في المنتخب نتحدث كثيرا، وهناك توطدت علاقتنا، لكن في النهاية حين نتواجه على أرضية الميدان نلعب بكل قوة دفاعا عن القمصان التي نرتديها”.

يذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في قمة الجولة الـ 14 من الليجا غدًا، ويسعى النادي الكتالوني للاستفادة من كون المواجهة على ملعب “كامب نو” ليحقق فوزا يقلل فارق النقاط بين الفريقين، حيث يحتل النادي الملكي الصدارة بـ 33 نقطة بينما يملك برشلونة 27 نقطة.\

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