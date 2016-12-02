أولياء العهود وهزاع بن زايد والشيوخ يشهدون احتفالية العلم في أبوظبي

شهد سمو أولياء العهود وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من الشيوخ احتفالية العلم التي جرت صباح اليوم في كورنيش أبوظبي بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة الغالية التي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 45 إن "هذه الاحتفالية مع سمو أولياء العهود تجسد التقاء قلوب الإماراتيين وعقولهم وسواعدهم لمواصلة مسيرة النهضة والبناء والوحدة الوطنية".

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد: "نتذكر في هذه اللحظة الآباء المؤسسين في يوم العز والفخر والكرامة حين رفعوا علم الإمارات ليدشنوا بداية حلم نراه ويراه العالم معنا واقعا".

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

و هنأ سموه أولياء العهود وقال :" أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة .. أبناؤك المخلصون على العهد دوما بأن يبقى علم الدولة شامخا ورسالتها النهضوية مستمرة".

وأضاف سموه :"يشاركنا الاحتفال بـ اليوم الوطني .. المقيمون على هذه الأرض الطيبة ونحن نبادلهم التهنئة بولادة دولة تجمع تحت رايتها السمحاء كل شعوب الأرض ..عاشت الإمارات وطنا للأمن والأمان للمحبة والتسامح للفخر والإنجاز للوحدة والتلاحم للأمل والمستقبل الأجمل وكل عام وأنتم بخير".

شهد الاحتفالية .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الحكوميين.