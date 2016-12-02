أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا «هيكل»

Google+ Print
غدًا.. إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا «هيكل» غدًا.. إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا «هيكل»

أرشيفية

مراسل «ONA»

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدًا، السبت، إعادة محاكمة المتهم “جمعة محمد السيد”، بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويواجه المتهم عدة اتهامات أسندتها له النيابة، ومن بينها: اقتحام فيلا الكاتب الصحفي الراحل، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإطلاق النيران في الهواء من أسلحة آلية، لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقة الفيلا، وإضرام النيران فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا