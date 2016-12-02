غدًا.. إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا «هيكل»

مراسل «ONA»

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدًا، السبت، إعادة محاكمة المتهم “جمعة محمد السيد”، بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويواجه المتهم عدة اتهامات أسندتها له النيابة، ومن بينها: اقتحام فيلا الكاتب الصحفي الراحل، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإطلاق النيران في الهواء من أسلحة آلية، لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقة الفيلا، وإضرام النيران فيها.