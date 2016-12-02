مرصد الإفتاء يؤكد توظيف “داعش” للعنصرية ضد المسلمين بالخارج

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن نجاح تنظيم “داعش” في استقطاب الشاب الصومالي “عبد الرازق علي أرتان” منفذ العملية الإرهابية بجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية يعود بالأساس إلى انتشار موجات الإسلاموفوبيا التي دفعت بالطالب الصومالي إلى الانعزال عن مجتمعه وبيئته والخوف من ممارسة شعائره الدينية كي لا يتعرض للأذى على أيدي المتشددين هناك.

يشار الى ان العملية الارهابية أسفرت عن إصابة 11 شخصا أحدهم في حال خطرة, بعد ما صدمهم بسيارة وضربهم بساطور.

وأكد المرصد – في بيان اليوم الجمعة- أن الطالب الصومالي كان قد أفصح في مقابلته مع صحيفة الجامعة, قبيل أيام من تنفيذ العملية الإرهابية, أنه طالما أراد أن يصلي في العلن داخل الجامعة, لكنه كان يخشى على سلامته “كإنسان مسلم”، معربا عن غضبه من الطريقة التي يصور بها الإعلام المسلمين.

وأشار المرصد الى أن الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين والتي تتبناها الكثير من وسائل الإعلام الغربية وتدعمها ممارسات وتنظيمات اليمين المتطرف تدفع الكثير من الشباب المسلم بالغرب إلى الانعزال عن المجتمع والشعور بالاغتراب عن وطنه ومن ثم يصبح لقمة سهلة وصيدا ثمينا لأجنحة تنظيم “داعش” الإعلامية المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي لتتلقف تلك النماذج لتحولها لحافز ودافع نحو الانتقام من المجتمع عبر العمل الإرهابي المنطوي تحت عباءة الدين.

وشدد المرصد على أن مواجهة التطرف والقضاء عليه لابد أن تكون بالتوازي مع مواجهة موجات العنصرية والإسلاموفوبيا المنتشرة في الغرب, وأن إهمال الأخير لحساب الأول هو درب من العبث المفضي إلى الاضطرابات والانقسامات والتحزبات.

أ ش أ