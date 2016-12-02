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بالفيديو: إلهام شاهين لا تجد "عريس" .. و"مش عارفة الرجالة جرالها إيه"

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الجمعة 02-12-2016 03:07

أبدت النجمة الهام شاهين دهشتها من عدم تقدم الرجال للارتباط بها، وشاركت مقدم برنامج "كل يوم" الإعلامي عمرو أديب تعجبه من تجاهل الرجال للجميلات، وقالت معه "مش عارفة ماذا جرى للرجال"، واعترفت بأن الفنانة لا تجد الحب الحقيقي عند أزواجها، وقالت صراحة : "لسه حدور على حياتي الشخصية خلاص كبرنا على الكلام ده".

إلهام صدمت مقدم البرنامج بإعلانها الحاسم بأنها لا تتلقى عروض زواج نهائياً، ورفضت الكذب وادعاء أنها لا زالت مطلوبة، وشاركته التعجب عندما قال:" هي الرجالة جرالها إيه"، ثم تحدثت بصراحة عن زيجات الفنانات مؤكدة أن الفنانة لا تجد الحب الحقيقي عند الزواج، لأن أغلب من يتقدمون للزواج دافعهم الأول "الانبهار" بالنجومية، وحب الامتلاك، وقالت إنها لم تر بكل التجارب المحيطة بها قصة حب حقيقية، عدا حالات نادرة داخل الوسط الفني نفسه حيث تتساوى النجومية والثروة.

النجمة التي خاضت تجربة تقديم الموسم السادس لملحمة "ليالي الحلمية" رمضان الماضي، أكدت أنها لن تخوض تجربة الدراما بماراثون رمضان 2017، وتركيزها الآن منصب على السينما فقط.

إلهام شاهين لا تجد "عريس"

 

لا يوجد حب حقيقي بحياة الفنانات

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سيدتي

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