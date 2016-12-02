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بالفيديو: رابح صقر يضع لمساته الأخيرة على ألبومه القادم

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بالفيديو: رابح صقر يضع لمساته الأخيرة على ألبومه القادم بالفيديو: رابح صقر يضع لمساته الأخيرة على ألبومه القادم

الجمعة 02-12-2016 02:56

يحضّر الفنان رابح صقر التجهيزات الأخيرة لطرح ألبومه القادم، حيث يتواجد هذه الأيام في دبي لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، فيما يسعى الصقر إلى أن يقدم نقلة مختلفة في الموسيقى والتوزيع والتعاونات التي اهتم بحضورها لتكون إضافة مميزة من خلال ما أكدته مصادر "سيدتي نت".

رابح صقر الذي يتواجد في الاستديو على مدار 12 ساعة يومياً نشر مقطعاً على حسابه في "إنستغرام" مع المهندس جمال محمد، وكتب: "متابعة التحضيرات النهائية للألبوم القادم من داخل الاستديو مع المهندس جمال محمد ".

 

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سيدتي

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