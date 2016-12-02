ضبط 20 معتد على الاطفال بـ "عملية الكرة الأرضية" خلال 6 شهور

اختتمت منظمة القوة العالمية الافتراضية الـ "V.G.T" اجتماعاتها في مدينة بيرن السويسرية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس القوة العالمية الافتراضية.

وكشفت الـ "V.G.T" عن نتائج المبادرة العالمية المعروفة باسم عملية "الكرة الأرضية" والتي نفذت على مدى ستة أشهر للتصدي للاعتداء على الأطفال عن بعد عبر الانترنت، والتي اسفرت عن إلقاء القبض على 20 معتدٍ، والتعرف على ما لا يقل عن 30 ضحية في 18 قضية، فيما ما تزال بعض القضايا مستمرة، ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات إلقاء القبض والتعرف على الضحايا، وجرى محاكمة عدد كبير من المعتدين ومن يسهلون هذه الجرائم وسجنهم بمدد تتراوح بين شهور عدة وستة عشر عاماً.

ورحب اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي بالإعلان عن نتائج العملية والتي جرى تنفيذها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2016 بمشاركة سبع أعضاء من القوة الافتراضية وهي الشرطة الفيدرالية الأسترالية، والشرطة الوطنية الفلبينية، والشرطة الهولندية الوطنية، ووحدة تنسيق الجرائم الإلكترونية في سويسرا، وشرطة نيوزيلندا، ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة.

واكد لخريباني، أن الاعتداء على الأطفال عن بعد عبر الانترنت هو عبارة عن تصوير حي لهم، وهو من أبشع أنواع الجرائم التي يتم فيها استغلال الأطفال بواسطة من يثقون فيهم في أغلب الأحيان. ويمكن حماية هؤلاء الأطفال ممن يريدون استغلالهم من خلال حشد جهود جهات إنفاذ القانون في أرجاء العالم.

واوصت منظمة القوة العالمية الافتراضية، بتشكيل إطار لتنسيق العمليات السرية لمكافحة مواقع شبكة الانترنت السوداء ، بقيادة الانتربول، ووافقت على مقترح سكرتارية الـ "V.G.T" بتعزيز موقع الـمنظمة الإلكتروني على شبكة الانترنت بقيادة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، واقرت مبادرة وزارة الداخلية في دولة الإمارات بإعداد حقيبة مقترحات بناء الإمكانيات والقدرات لتزويد الأعضاء الحاليين والمستقبليين بموارد أساسية ومتقدمة للتعامل مع الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال عبر الانترنت ونقل المعرفة إلى جميع اعضاء المنظمة الدولية .

وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع الدولية والقضايا ذات الصلة بمجال حماية الأطفال من المخاطر، وتم دعم مشروعين احداهما يخص الشهادات الدولية لحماية الأطفال والثاني حول نشرات الإنتربول وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وصوت الأعضاء بالإجماع على قبول طلب المركز الوطني لاستشارات حماية الأطفال (NCAC) إلى عضوية المنظمة الدولية، واستعرض فريق عمل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC، بقيادة الشرطة الوطنية الهولندية التقارير التي تلقاها المركز

> وبلغت أكثر من 7 مليون تقرير خلال هذا العام، ولم تكن جميع الإحالات قابلة لاتخاذ الإجراءات نسبة لقلة المعلومات.

واقترح المركز بموافقة الـ "V.G.T" على تطوير "وثيقة لأفضل الممارسات "BPD" لتعميمها حتى يتم إرسالها إلى الشركات الصناعية المتخصصة التي تقوم بتوصية المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بما يجب أن تحتوي عليه إحالاتهم.

وركز مقترح وزارة الداخلية بالإمارات على تعزيز الموقع الالكتروني للمنظمة ورفده بالميزات والمحتويات الإضافية وإتاحة الفرصة لرفع صوت الـ "في.جي.تي." عالمياً وتوفير المزيد من الفرص للجمهور للتفاعل معها، وشملت أهم المميزات وإضافة زر/مفتاح خاص للتبليغ عن الإساءة بالتزامن مع إرسال نسخة عن البلاغ إلى الموقع الخاص بالتبليغ عن الإساءة للأطفال عبر الانترنت بالدولة، وتوفير مكتبة وموارد معلوماتية، والدعم اللغوي، وخيارات البحث، وصفحات سهلة الاستخدام للأطفال، و"نوافذ منبثقة" تحتوي على رسائل توعوية، وتقنيات جديدة لجهاز "التابلت" يوفرها أعضاء الـ "في.جي.تي." لتأمين السلامة عبر الانترنت معززة بنصائح وإرشادات مستمرة لتأمين السلامة.