مواطن يطلق لعبة " زايد القائد" لتعزيز الولاء والانتماء الوطني

أطلق عبيد الصغير القبيسي، لعبة "زايد القائد" على منصة آبل ستور، وجوجل بلاي، اسهاماً منه في مبادرة " عبر عن حبك للإمارات " التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال شهر يونيو الماضي.

وذكر القبيسي، رجل اعمال إماراتي، أن مشاركته وإسهامه في تنفيذ هذه اللعبة وإطلاقها تأتي في سياق تعبيره عن حبه وولائه لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها العليا ومؤسس الدولة المغفور له "بإذن الله " الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي كان يتمتع بتفكير استراتيجي بعيد المدى، نعيش اليوم في تأثيراته من أمن وأمان واستقرار.

واشار إلى أن اختيار برنامج خليفة لتمكين الطلاب " أقدر" لتسويق اللعبة والترويج لها جاء لكون اللعبة تتفق بشكل كامل مع الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية خاصة في محوري التوعية الوطنية والمهارات الشخصية.

وأضاف أن اللعبة تعتمد على فهم وإدراك تاريخ بناء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ورؤيته وعزيمته وإيمانه الراسخ.

وقال إن اللعبة تتضمن معلومات تاريخية فعلية حول ما قام به رحمه الله، والتحديات التي واجهته من أجل بناء الدولة بأساليب مبدعة وتشويقية تجتذب الطلاب والنشء للتواصل والتفاعل الإيجابي، وتمر اللعبة بعدة مراحل، أولها: مرحلة البناء، ثانيها: مشاهدة فيديو حول تقاليد المجتمع الإماراتي التاريخية والثقافية والحضارية وذلك لتزويد اللاعب بالمعلومات الأساسية اللازمة له لممارسة هذه اللعبة بشكل صحيح، وثالثها: بناء أول مدرسة حديثة في مدينة العين، والتي كانت بإشراف مباشر من الشيخ زايد رحمه، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في نقلة الإمارات الحضارية، ورابعها: تصدير أول شحنة نفط الخام من الإمارات والتي تعد بداية النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات، وخامسها: قيام دولة الاتحاد والجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل ذلك، وسادسها: وضع أول هيكل حكومي، وسابعها: إنشاء المجمعات السكنية الحديثة، إضافة إلى بناء الجامعات والمستشفيات والفنادق وحماية البيئة والحياة الفطرية.

وأثنى العقيد خبير الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، على مبادرة رجل الأعمال الإماراتي عبيد القبيسي موضحاً أن إطلاق هذه اللعبة جاء بمباركة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن حرص سموه على توفير مجموعة من المدخلات المختلفة المعززة للقيم الوطنية والأخلاقية التي تتفق مع توجهات واحتياجات النشء والشباب.

وأوضح أن هذه اللعبة بما تحمله من مضامين تربوية وأخلاقية ترتكز على آليات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار السليم وفقاً لنهج وطريقة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" ، وذلك بهدف تعزيز جانباً من المهارات والقدرات التي يسعى برنامج خليفة لتمكين الطلاب منها مثل المهارات المعرفية المتعلقة بتاريخ تطور دولة الإمارات وتاريخ الاتحاد، و العادات والتقاليد المرتبطة بذلك، إضافة إلى مهارات التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار والتفكير الناقد والتفكير المستقبلي.

وأضاف: اللعبة تضم عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تخدم بناء الدولة أثناء اللعب منها، احتفالات اليوم الوطني، ودخول عصر البترول، وغيرها، مشيراً إلى أنه بالإمكان تحميل اللعبة من المواقع المتخصصة من خلال البحث عن كلمة (زايد القائد) باللغة الإنجليزية (ZAYED The Leader) وإن التفاعل مع هذه اللعبة يمثل تعبيراً حقيقاً عن حبنا للإمارات وقياداتها.