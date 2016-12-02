مقتل 26 شخصا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

قتل 26 شخصا بينهم خمسة أطفال، نتيجة القصف والاشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، أن قوات النظام قصفت كلا من ريف حماة واللاذقية ودرعا ودير الزور، فيما اندلعت اشتباكات بينهما في غوطة دمشق الشرقية .

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن في وقت سابق أمس – “إن القوات السورية صدت هجوما لمسلحي جبهة فتح الشام”النصرة” سابقا على موقع عسكري قرب بلدة اللجاة في ريف درعا ، وقتلت عددا منهم ” .

وأضاف أن القوات قتلت عددا من مسلحي المعارضة في ريف اللاذقية وعددا من مسلحي “داعش” في ريف دير الزور وبالقرب من مطار المدينة العسكري.