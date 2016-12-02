أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 26 شخصا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

Google+ Print
مقتل 26 شخصا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا مقتل 26 شخصا في اشتباكات بين النظام والمعارضة بسوريا

سوريا

قتل 26 شخصا بينهم خمسة أطفال، نتيجة القصف والاشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، أن قوات النظام قصفت كلا من ريف حماة واللاذقية ودرعا ودير الزور، فيما اندلعت اشتباكات بينهما في غوطة دمشق الشرقية .

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن في وقت سابق أمس – “إن القوات السورية صدت هجوما لمسلحي جبهة فتح الشام”النصرة” سابقا على موقع عسكري قرب بلدة اللجاة في ريف درعا ، وقتلت عددا منهم ” .

وأضاف أن القوات قتلت عددا من مسلحي المعارضة في ريف اللاذقية وعددا من مسلحي “داعش” في ريف دير الزور وبالقرب من مطار المدينة العسكري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا