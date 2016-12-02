كوريا الشمالية تشن هجمات «وهمية» على الجنوب

قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، تدريبا واسعا للمدفعية يقضي بشن هجمات وهمية على سيول واهداف اخرى، بينما تكشف اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقوبات احادية جديدة ردا على البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية، انه تم نشر عدد من بطاريات المدفعية الثقيلة من اجل هذا التدريب الذي يقضي بشن هجمات على خمس جزر حدودية وعلى “الهيئات القيادية الرجعية” في سيول ومدن جنوبية اخرى.

واوضحت الوكالة، ان التدريب جرى الخميس بعد ساعات على تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا جديدا يعاقب بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الخامسة التي جرت في سبتمبر الماضي.

ونص القرار الذي اعدته الولايات المتحدة بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة اشهر مع بكين، يضع حدا لصادرات الفحم الكورية الشمالية المصدر الرئيسي لعائدات بيونغ يانغ الخارجية.