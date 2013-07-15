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هل يتحول الفيروس التاجى خطر يداهم الوطن العربى؟

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هل يتحول الفيروس التاجى خطر يداهم الوطن العربى؟ هل يتحول الفيروس التاجى خطر يداهم الوطن العربى؟

بعد أن عقدت منظمة الصحة العالمية محادثات طارئة لمناقشة سبل الوقاية من متلازمة الفيروس التاجى التنفسى بالشرق الأوسط، وذلك بعد أن ظهرت حالات إصابة به ببعض الدول من بينها ...... هل يصبح هذا الفيروس خطرا يداهم الوطن العربى خاصة وسط مخاوف من زيادة أعداد الإصابات التى لم يتم حصرها حتى الآن.

يوضح لنا الدكتور محمد مدحت استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد إلى أن متلازمة الفيروس التاجى هو أحد الفيروسات التى بدأ انتشارها فى جنوب شرق أسيا.

ويبين أنه خمس أنواع ومنة الخطير والفتاك بحياة البشر ومنه البسيط التى يمكن التعامل معه.

ومن أخطر الأنواع ما سمى بالسارس الذى يعد التهابا شديدا فى الشعب الهوائية قد يصل إلى الوفاة نظرا لصعوبة علاجه.

بينما الأربع أنواع الأخرى تعد أعراضهم مشابهة لأعراض الالتهاب الشعبى المتعارف عليه.

ويشير دكتور محمد أن هناك حالات إصابة بالوطن العربى لمتلازمة الفيروس التاجى بالسعودية والإمارات ولكن دون حالة وفاة، بينما سجلت المنظمة حالات وفاة فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن العلاج يؤكد دكتور محمد أن نفس علاج الالتهاب الشعبى حيث يتم إعطاء المريض مضادات حيوية وأدوية لمقاومة الفيروس فضلا عن أدوية خافضة للحرارة.

ويقدم دكتور محمد لقراء اليوم السابع نصائح للوقاية من متلازمة الفيروس التاجى عن طريق العناية بالتهوية الجيدة للمكان المتواجد فيه وضمان دخول الشمس والهواء فيه بشكل يومى.

فضلا عن عدم مخالطة أى مريض بالتهاب شعبى ويفضل إلغاء عادة التقبيل التى تساعد فى نشر الأمراض والأوبئة.

كما يجب الإسراع للطبيب المتخصص فور ظهور أى أعراض فيجب الإسراع فى العلاج وفى الراحة.

ويجب أيضا غسل الأيدى بصفة مستمرة للتخلص من أى ميكروبات عالقة بها.

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مصر 365

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