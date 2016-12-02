بالصور.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد آل نهيان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالامارات.

شارك في أداء الصلاة أيضاً كل من رئيس جمهورية مالي ورئيس وزراء البوسنة والهرسك اللذين يقومان بزيارة أبوظبي، بحسب ما ذكره موقع “أخبار مصر”.

وكان الرئيس قد استهل نشاطه في أبوظبي اليوم الجمعة بزيارة ضريح صاحب السمو الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حيث كان فى استقباله سمو الشيخ/ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الامارات.

وقد قرأ الرئيس الفاتحة على روح الشيخ زايد آل نهيان، داعياً له بالرحمة والمغفرة، ومستذكراً صفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذي أسهم في إرساء دعائم دولة الامارات العربية المتحدة التى تحتفل هذه الأيام بعيدها الخامس الأربعين.

كما أشار السيسي الى مساهمات الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان المُقدّرة في جهود التنمية التي شهدتها مصر، والتي كانت تنُم عن حكمة وإيمان عميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية للمساهمة في إعلاء شأنهما على المستوى الدولي. وقد أكد السيد الرئيس على أن الشعب المصري لن ينسى المواقف التاريخية المُشرفة التي اتخذها الشيخ زايد تجاه مصر وشعبها.