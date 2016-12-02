أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بحرق قسم شرطة المنيب

Google+ Print
غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بحرق قسم شرطة المنيب غدًا.. محاكمة 26 متهمًا بحرق قسم شرطة المنيب

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا فى قضية حرق نقطة شرطة المنيب.

 كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم عدة، من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا