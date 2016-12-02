بمناسبة زيارة رئيس سلوفينيا.. احتفالية فنيه لروح الالهام السلوفينى بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم بالتعاون مع سفارة سلوفينيا بالقاهرة، حفلا بعنوان الروح السلافية للثنائي السلوفيني الميتزوسوبرانو مانكا ازماتيلوفا وعازف الكمان والمايسترو بنجامن ازماتيلوفا بمشاركة اوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة زيارة رئيس جمهورية سلوفينيا الى مصر، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 5 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج، باقة من المؤلفات والأغاني السلوفينية والسلافية الى جانب احد الاغانى الشهيرة لكوكب الشرق ام كلثوم تقدم فى ختام الحفل تحية للشعب المصرى .

يذكر ان الميتزوسوبرانو مانكا ازماتيلوفا تخرجت فى الأكاديمية المسرحية بماونتن فيو بلندن ودرست الغناء الاوبرالى بالكلية الموسيقية الأكاديمية ، احترفت غناء الأوبرا والجاز بعد تخرجها تجيد الغناء بلغات متعددة ، قدمت أكثر من 1000 حفل حول العالم أمام رؤساء الدول والدبلوماسيين إلى جانب العديد من الحفلات الموسيقية التي قدمتها بالجمعية الموسيقية بموسكو عامي 2013 و 2014 ، فازت بجائزة في الغناء بموسكو وأهدتها إلى الفيلسوف الروسي فلاديمير سولوفيفيتميز .

أما بنجامن ازماتيلوفا عازف كمان متميز ومؤلف وموزع موسيقي وقائد اوركسترا ومخرج فني ، شارك بالعزف وقاد عدداً من اهم فرق الاوركسترا العالمية ، طاف مختلف الدول فى جولات فنية ناجحة ونال استحسان الجماهير والنقاد.