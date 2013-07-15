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تناول شراب الخروب يحمى من الإصابة بصداع الصيام

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تناول شراب الخروب يحمى من الإصابة بصداع الصيام تناول شراب الخروب يحمى من الإصابة بصداع الصيام

إدمان الكافيين من أنواع الإدمان الشائعة، فالكثير يستهلكه بشكل يومى ويقع فى حب الانتعاش التى يحدثها للذهن .

يقول د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة زميل معهد الطفولة – جامعة عين شمس مادة الكافيين المنبهة تسبب التعود بما يشبه الإدمان فيصبح الكافيين محفزا أساسيا للنشاط.

تشكل مشتقات الكافيين 65% من المشروبات الغازية المتداولة فى الأسواق العالمية، تبلغ كمية الكافيين فى فنجان القهوة 110 مجم، وكوب الشاى العادى 60 مجم، و كوب الشاى الأخضر 15 مجم، و المشروبات الغازية 35 مجم، و قطعة الشيكولاتة 50 مجم.

وأضاف أن أدوية الصداع لم تسلم من الكافيين فبعضها يحوى من 30 إلى 65 مجم للقرص الواحد، وأشير إلى أنه عند الصيام يحدث انقطاع مفاجئ عن هذه المشروبات طوال فترة الصيام مما يقلل من مستوى الكافيين فى الدم، وبالتالى الشعور بالصداع.

و لتجنب هذه المشكلة ينصح بدران بالإقلال من هذه المنبهات خاصة قبل رمضان بالتدريج، ويعتبر الخروب بديلاً أمناً للقهوة والشاى والشيكولاتة والكاكاو فهو خال من مادة الكافيين، هذا إلى جانب استخدام الحبهان فى تحضير الأطعمة حيث يبطئ من مفعول الكافيين فى الجسم، يطيب رائحة الفم، فاتح للشهية، طارد للغازات، مضاد للأكسدة، غنى " بالبوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم، المنجنيز والحديد " .
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