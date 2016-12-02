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رئيس الفيفا يحضر جنازة الفريق البرازيلي المنكوب

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رئيس الفيفا يحضر جنازة الفريق البرازيلي المنكوب رئيس الفيفا يحضر جنازة الفريق البرازيلي المنكوب

رئيس الفيفا جاني انفانتينو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، أن رئيسه السويسري جاني انفانتينو أرجأ زيارة إلى أستراليا، لينتقل إلى البرازيل لحضور مراسم جنازة لاعبي فريق تشابيكوينسي الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة التي كانوا على متنها في كولومبيا.
> وكان من المقرر أن ينتقل انفانتينو الاثنين إلى سيدني بعد حضور نهائي كأس العالم للشابات (دون 20 عاما) في غينيا الجديدة، بحسب ما أوردته “سكاي نيوز عربية”.

وقع الحادث المشؤوم عندما كان تشابيكوينسي متجها إلى كولومبيا لخوض أهم مباراة في تاريخه مع مضيفه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي مسابقة “سوداميريكانا”، إلا أنه لم يحظ بهذه الفرصة التاريخية بعدما قضى معظم لاعبيه في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بـ 71 شخصا.

ولم ينج سوى ثلاثة لاعبين من أعضاء الفريق البرازيلي.

 

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