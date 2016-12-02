وصول 17 ألف و500 طن سكر لميناء سفاجا

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة First Bridg وعلى متنها 17 ألف و500 طن سكر لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يتم اتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها وتفريغها على شاحنات للتوزيع على محافظات شمال القاهرة.

وأضاف فى بيان اليوم، أن الميناء يشهد مغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 520 راكب و7 شاحنة و24 سيارة ونما اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 19 راكب و79 شاحنة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 139 راكب و5 شاحنة و2 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها وعلى متنها 184 راكب و14 شاحنة و2 سيارة والنوى اكسبريس وعلى متنها 49 شاحنة فيما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 485 راكب و58 سيارة و 2 شاحنة.

وأكد ملاك يوسف، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 718 و3 سيارة و2 باص جيت والعبارة سينا وعلى متنها 68 راكب و18 براد و4 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 7 براد و7 تريلا كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 53 راكب و4 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 273 راكب و12 تريلا و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 6 براد و6 تريلا، فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 10 براد و27 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 46 راكب و2 براد و2 تريلا و2 باص جيت.