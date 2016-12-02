السيطرة على حريق في مخزن مواد بلاستيكية ببرج العرب دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق بمخزن مواد بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب، دون حدوث إصابات.

كان قسم شرطة برج العرب، تلقى بلاغا بنشوب حريق بمخزن مواد خام بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثانية، انتقل ضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وسيطرت القوات على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين، أن المخزن محل البلاغ مساحته 145 مترمربعا تقريبًا، نشب به حريق في مخزنه، ما أدى لاحتراق محتوياته، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المدعو “م. ع.”، (29 عاما – مالك المخزن)، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للمخزن، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.