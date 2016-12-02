السيسي يزور ضريح الشيخ زايد وواحة الكرامة بالإمارات

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وذلك على هامش زيارته للإمارات.

واستهل الرئيس ومرافقوه جولتهم بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المجاور للجامع حيث قرأوا له الفاتحة ودعوا له بالرحمة والمغفرة مستذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

كما زار الرئيس السيسى واحة الكرامة الواقعة مقابل جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، والاحتفال باليوم الوطنى الـ45 في 2 ديسمبر.

وتبلغ مساحة واحة الكرامة، 46 ألف متر مربع.

وتجسد “واحة الكرامة” رؤية الشيخ خليفة بن زايد، وتوجيهاته بتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى الإمارات.