إعدام 760 كيلو حلوى بدون بيانات وتحرير 66 قضية تموينية فى حملة بأسيوط

بأسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من إعدام 760 كليو حلوى غير صالحة، و300 زجاجة زيت تموينى قبل ترويجها بالسوق السوداء، وتحرير 66 قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة اليوم الواحد التى نظمتها المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، إن الحملات تمت بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والأمن الصناعى، بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وأسفرت عن تحرير 66 قضية تموينية متنوعة منها 25 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط ما يقرب من 760 كيلو من الحلوى حمراء اللون معبأة داخل 36 قفص جريدى وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، و300 زجاجة زيت تموينى، و140 كيلو من السكر المدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء، وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغية التربح المادى غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وأسفر عنه الضبط، أقروا بالوقائع، واعترفوا بصحتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.