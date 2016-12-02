التضامن الاجتماعى تدعم 10 دور حضانات بالوادى الجديد بـ 1,25 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

اعلن امام فوزى امام القائم باعمال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد ان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وافقت على دعم 10 دور حضانات بقيمة مليون و250 الف جنيه لرفع كفائتها وتطوير قدراتها حيث تم تخصيص 125 الف جنيه لصالح كل حضانة لانهاء اعمال الصيانة والاحلال والتطوير لها .

وأضاف امام فى تصريح صحفى اليوم الجمعه ان وزيرة التضامن الاجتماعى وافقت على تقديم الدعم لعدد من الحضانات المعتمدة والتى تحتاج لاعمال صيانة واحلال لتكون قادرة على استقبال الاطفال وتقديم الرعاية المناسبة لهم حيث تم توزيع قيمة الدعم بالتساوى بين دور الحضانات التى تحتاج فعليا لاعمال الصيانة على ان يتم البدء فى اعمال الاحلال والتطوير خلال الفترة القادمة .