تايلاند تعلن ولى العهد التايلاندى ملكا جديدا للبلاد

كتب أحمد علوى

قالت إذاعة بى بى سى ، إن الحكومة التايلاندية قررت إعلان ولى العهد التايلاندى، ماها فاجيرالونجكورن، ملكا جديدا للبلاد، وذلك بعد 50 يوما من وفاة والده، الملك بوهيمبول أدولياديج.

كما يتوقع أن يعلن رئيس المجلس التشريعى للجماهير قبول ولى العهد اعتلاء العرش فى وقت لاحق، وسيطلق على فاجيرالونجكورن راما العاشر، وهو الملك العاشر فى أسر شاكرى الحاكمة للبلاد منذ عام 1782.

يشار إلى أن الملك بوهيمبول، أطول الملوك حكما فى العالم، يتمتع بحب التيلانديين، وتوفى بوهيمبول فى 13 أكتوبرالماضى، وأعلنت حينها الحكومة الحداد على الملك لفترة تمتد لعام، وأعلن ماها فاجيرالونجكورن وليا للعهد عام 1972، وهو المنصب الذى يجعله الوريث الشرعى للبلاد.