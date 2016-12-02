أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة الإشغالات بسوق شرق السكة الحديد والمدينة المنورة والمنشية بمدينة الأقصر

Google+ Print
إزالة الإشغالات بسوق شرق السكة الحديد والمدينة المنورة والمنشية بمدينة الأقصر إزالة الإشغالات بسوق شرق السكة الحديد والمدينة المنورة والمنشية بمدينة الأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر حملة موسعة لاإزالة الإشغالات، قادها العميد على الجزار رئيس مدينة الأقصر، وذلك بناء على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، بتطوير وتطهير بعض الأحياء وإعادة الإنضباط بالمدينة، والتى أزالت إشغالات الطرق بسوق شرق السكة الحديد وشارع المدينة ومنطقة المنشية.

وقاد الحملة اللواء نبيل بشرى مساعد مدير الامن، واللواء دكتور خالد زغلة مساعدا المدير للتدريب والافراد، والعقيد موافى عبد الله موافى مدير إدارة المرافق، والرائد أحمد مشهور رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد محمد منطاوى وكيل إدارة المرافق ، تحت إشراف اللواء عصام الحملى مساعد الوزير لمديرية أمن الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة إشغالات الطرق بسوق شرق السكة الحديد، وشارع المدينة المنورة وعبد المنعم العديسى بالمنشية، وشارع المحطة حتى ميدان أبوالحجاج، ثم الإنتقال مرة أخرى لشارع المدينة المنورة وأخيراً موقف أرمنت.

وقال العميد على الجزار رئيس مدينة الأقصر، إنه سيواصل الحملات للحفاظ على حقوق المواطنين فى شوارع مناسبة دون أية إشغالات، مؤكداً على أنه أصد تعليمات للعمال والموظفين بحسن التعامل مع المواطنين، ويجرى التجهيز لعدة حملات تشمل كافة احياء المدينه ونطلب من المواطنين مساعدتنا والتعاون معنا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365