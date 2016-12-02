إزالة الإشغالات بسوق شرق السكة الحديد والمدينة المنورة والمنشية بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر حملة موسعة لاإزالة الإشغالات، قادها العميد على الجزار رئيس مدينة الأقصر، وذلك بناء على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، بتطوير وتطهير بعض الأحياء وإعادة الإنضباط بالمدينة، والتى أزالت إشغالات الطرق بسوق شرق السكة الحديد وشارع المدينة ومنطقة المنشية.

وقاد الحملة اللواء نبيل بشرى مساعد مدير الامن، واللواء دكتور خالد زغلة مساعدا المدير للتدريب والافراد، والعقيد موافى عبد الله موافى مدير إدارة المرافق، والرائد أحمد مشهور رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد محمد منطاوى وكيل إدارة المرافق ، تحت إشراف اللواء عصام الحملى مساعد الوزير لمديرية أمن الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة إشغالات الطرق بسوق شرق السكة الحديد، وشارع المدينة المنورة وعبد المنعم العديسى بالمنشية، وشارع المحطة حتى ميدان أبوالحجاج، ثم الإنتقال مرة أخرى لشارع المدينة المنورة وأخيراً موقف أرمنت.

وقال العميد على الجزار رئيس مدينة الأقصر، إنه سيواصل الحملات للحفاظ على حقوق المواطنين فى شوارع مناسبة دون أية إشغالات، مؤكداً على أنه أصد تعليمات للعمال والموظفين بحسن التعامل مع المواطنين، ويجرى التجهيز لعدة حملات تشمل كافة احياء المدينه ونطلب من المواطنين مساعدتنا والتعاون معنا.