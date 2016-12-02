حبس شقيق زوجة سامح أبو حريرة المتهم بقتل ضحية شما بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت النيابة الكلية بشببن الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عبد الرحيم حواس رئيس النيابة، حبس شقيق زوجة المتهم الرئيسى فى واقعة قتل محمد العليمى ضحية قرية شما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء ياسر ذهنى مديرالمباحث الجنائية، بضبط كلا من "ج. ص. ا" 32 عاما، عاطل، مقيم قرية شما دائرة مركز أشمون "شقيق زوجة المتهم سامح أبو حريرة" المتهم بقتل محمد عيسى العليمى، و"ك. ف. ف. ج" 22 عاما، عاطل، مقيم كفر داوود دائرة مركز السادات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتم ضبط المتهمين بكفر داوود بمركز السادات وبحوزة الأول 11 قطعة حشيش، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 200 جنيه، وبحوزة الثانى 17 قطعة حشيش، وفرد خرطوش عيار 12، و950 جنيها.

وقال اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، أنه تم القبض على 6 من أبناء عائلة أبو حريرة على خلفية مقتل العليمى، واتهام أهالى القرية لأفراد عائلة أبو حريرة والمتهم الرئيسى سامح أبو حريرة.

وأكد أن 3 متهمين سلموا أنفسهم لقسم الشرطة وهم: محمد على محمد حريرة، وشقيقه حمدى، وابن عمهما أحمد محمد على حريرة، وتم القبض على 3 سيدات وهن: حنان على محمد حريرة، وشقيقتها أمل، وزوجة المتهم الرئيسى رشا فرج فهمى جبريل، وهم أشقاء وشقيقات المتهم الرئيسى سامح على محمد حريرة.

وأضاف، أن النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق, وضبط وإحضار باقى المتهمين من عائلة أبو حريرة، مؤكدا أن جهود البحث مستمرة لضبط باقى المتهمين والمتهم الرئيسى بقتل العليمى.