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د. الطريفي: مدينة إعلامية ومركز للفنون.. وإعادة نشاط مسرح الإذاعة والتلفزيون

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د. الطريفي: مدينة إعلامية ومركز للفنون.. وإعادة نشاط مسرح الإذاعة والتلفزيون د. الطريفي: مدينة إعلامية ومركز للفنون.. وإعادة نشاط مسرح الإذاعة والتلفزيون

كشف وزير الثقافة الإعلام د. عادل الطريفي أثناء زيارته للجمعية الثقافة والفنون بالدمام مساء أمس عن عزم الوزارة إطلاق عدة مبادرات تتوافق مع رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، ومن هذه المبادرات تأسيس مدينة إعلامية تخدم الإعلام والإنتاج الفني في مدينة الرياض، وذلك لاحتواء جميع الأعمال الفنية التي ينتجها المخرجون والفنانون من السعوديين والسعوديات، بهدف تطوير الحركة الثقافية ودعماً للأعمال الفنية، كذلك إنشاء المجمع الملكي للفنون والأعمال التشكيلية والذي يحتوي على عدة مرافق منها قاعة للمسرح مخصصة للأعمال الوطنية وصالة للفنون التشكيلية وقاعة أوركسترا تخص الأعمال الموسيقية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تحويل قناة إلى قناة خاصة تتبع شركة خاصة، حيث ستقوم القناة مستقبلاً ببث برامجها بعدة لغات منها الإنجليزية والفارسية بجانب اللغة العربية، كذلك سيتم الانتهاء قريباً من بث القنوات السعودية بعشر لغات، كما تم الانتهاء من تطوير وكالة الأنباء السعودية لتكون منصة تبث الأخبار بشكل مرئي ومسموع إلى جانب المقروء.

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