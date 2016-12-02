50 نوعاً من الأطعمة المذهلة لمكافحة السرطان

هل توقعت يوماً أن يؤثر نظامك الغذائي الصحي إيجاباً في وقايتك من الإصابة بمرض السرطان؟ إذا كانت إجابتك لا، فإليك المفاجأة.

وبحسب ما أوردته “العربية نت”، أثبتت الأبحاث حول العالم أن معظم حالات الوفاة بالسرطان سببها النظام الغذائي غير السليم الذي يتضمن أنواعاً من الأطعمة تعمل على تكاثر الخلايا السرطانية، دون الاهتمام بالأطعمة التي يمكنها أن توقف نمو تلك الخلايا في جسم الإنسان، وتقلل من حجم الورم الخبيث في حالة الإصابة به.

ويتميز النظام الغذائي الصحي الغني بالمواد المضادة للأكسدة مع تجنب الأطعمة المصنعة، بقدرته على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الكثير من الأمراض، من بينها كل أنواع السرطانات.

وإليكم فيما يلي قائمة تشمل 50 نوعاً من الأطعمة المدهشة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإصابة بمرض السرطان، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1 – التفاح

يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية، وينصح بتناوله دون تقشير لضمان الحصول على الاستفادة القصوى منه.

2 – الجزر

يساعد الجزر في منع الإصابة بالسرطان بفضل احتوائه على فيتامين A ومادة الكاروتين المضادة للأكسدة.

3 – زيت جوز الهند

تساعد الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند على تخلص الجسم من المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

4 – الليمون

لاحتوائه على مركب الليمونين الكيميائي، فإن الليمون يعد من أفضل الأطعمة التي تكافح الإصابة بمرض السرطان.

5 – الأناناس

إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس يعمل على الحد من نمو الخلايا السرطانية.

6 – القرفة

> خصائصها المضادة للالتهاب ومنع تكون الأورام تجعل من القرفة أفضل وقاية من السرطان وأفضل علاج لسرطان عنق الرحم.

7 – الشمندر (البنجر)

يعتقد الباحثون أن الشمندر يتميز بقدرة خارقة على محاربة السرطان ومنع الإصابة به أيضاً، وذلك لأنه يعزز إنتاج أكسيد النتريك في الجسم والذي يعمل على تعزيز الدورة الدموية للجسم.

8 – البطيخ

لأنه يحتوي على كمية وفيرة من مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، فإن البطيخ يعزز الوقاية من السرطان.

9 – العنب

كما تلعب مادة الريسفيراترول المضادة للأكسدة والموجودة في العنب دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان.

10 – الموز

خلصت دراسة بحثية إلى أن البقع البنية الموجودة على قشور الموز تنتج بروتينا يسمى “عامل نخر الورم ألفا”، ويعمل هذا البروتين على تفتيت الخلايا السرطانية والخلايا غير الطبيعية الأخرى بالجسم.

11 – التين المجفف

يعتبر التين المجفف مصدرا غنيا بالألياف، ما يقلل فرص تعرض من يتناوله بانتظام للإصابة بالسرطان.

12 – الأفوكادو

بسبب خصائصه المكافحة للسرطان واحتوائه على دهون “أوفوكاتين B”، فإن فاكهة الأفوكادو تعتبر من أفضل الأطعمة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

13 – المشمش

> يحتوي المشمش على فيتامين B17 والمعروف بقدرته على مقاومة ومنع السرطان.

14 – الفاصوليا الخضراء

الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء تساعد على مكافحة السرطان.

15 – القرنبيط (الزهرة)

يحتوي القرنبيط على مادة السولفورافان المانعة لحدوث السرطان.

16 – البصل

يحتوي البصل على مركبات كيميائية طبيعية تمنع نمو الخلايا السرطانية في أجزاء معينة من الجسم، كالرئتين، الثدي، المريء والقولون.

17 – البندورة (الطماطم)

تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في علاج سرطان المبيض.

18 – الكرفس

يحتوي الكرفس على مواد كيميائية نباتية طبيعية تساعد في مكافحة السرطان.

19 – الثوم

خصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات، تمنح الثوم القدرة على منع تكون الخلايا السرطانية.

20 – الخيار

لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة، يساعد الخيار في علاج سرطان القولون.

21 – البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة تسمى ثيوسيانات وهي مادة تعمل على تنشيط جينات معينة في الجسم تساعد في مكافحة السرطان.

22 – البازلاء

تعتبر من الخضراوات الفعالة جداً في علاج سرطان الحنجرة، هذا بالإضافة إلى أنها مصدر غني بالبروتينات.

23 – الفطر

يحتوي الفطر على مواد طبيعية مضادة لتكون الخلايا السرطانية، هذا فضلاً عن أنه يحسّن مناعة الجسم.

24 – الملفوف

خصائصه المضادة للسرطان واحتواؤه على مواد كيميائية نباتية طبيعية تعزز الجهاز المناعي، يجعل من الملفوف إحدى الخضراوات الفعالة في محاربة السرطان.

25 – البراعم

تحتوي البراعم على بعض العناصر المضادة للسرطان والتي تساعد في القضاء عليه كما تساعد الجسم في التخلص من الخلايا السرطانية.

26 – السبانخ

السبانخ تعد مصدرا غنيا بالألياف، الفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة السرطان.

27 – أوراق نبات الخردل

تحتوي تلك الأوراق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تكافح سرطان المبيض على وجه الخصوص.

28 – الزهور الصالحة للأكل

تعتبر الزهور الصالحة للأكل مصدراً غنياً بالمواد المضادة للاكسدة، المغذيات النباتية والفلافونويد التي تخفض من خطر الإصابة بالسرطان.

29 – الزنجبيل

وفق الدراسات، يتميز الزنجبيل بنفس قدرة العلاج الكيميائي في السيطرة على السرطان، حيث يساعد في كبح نمو الخلايا السرطانية، خاصة في المبيض.

30 – الخردل

يحتوي الخردل على بعض العناصر الغذائية التي تساعد في تجنب الإصابة بالسرطان المعوي، كما أنه يبطئ نمو الخلايا السرطانية بشكل عام.

31 – أوراق الكاري

تعتبر أوراق الكاري علاجا مضادا للأورام السرطانية، كما تساعد في منع تكرار الإصابة بالسرطان.

32 – الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكبساسين القاتل للخلايا السرطانية.

33 – اللحوم

باعتبارها مصدرا جيدا للبروتين والحديد، تساعد اللحوم مثل الدجاج، الديك الرومي ولحم البقر في محاربة السرطان.

34 – البيض

يحتوي البيض على بروتينات تقاوم الإصابة بسرطان الرئة

35 – القهوة

القهوة تساعد بشكل كبير الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، لذا ينصح بتناولها أثناء تلك الجلسات، بعد استشارة الطبيب، للتخفيف من الآثار السلبية لهذا النوع من العلاج.

36 – خميرة الخبز

تساعد الخميرة المستخدمة في إعداد الخبز والمعجنات وغيرها، في علاج سرطان الرئة، كما أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية بشكل عام.

37 – ستيفيا (بديل للسكر)

يحتوي بديل السكر ستيفيا العشبي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تكافح الإصابة بالسرطان.

38 – الخل

لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة يساعد الخل في القضاء على الجذور الحرة وهي ذرات تلعب دورا في التفاعلات الكيميائية والعمليات الحيوية في جسم الإنسان وتؤدي كثرتها إلى الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض المزمنة.

39 – الفواكه المجففة

تحتوي أيضاً على مضادات للأكسدة وتقاوم الجذور الحرة وبالتالي تمنع حدوث الإصابة بالسرطان.

40 – الذرة

تحتوي الذرة على مادة كيميائية تسمى “بيتا كريبتوزانتين” والتي تمنع تطور الخلايا السرطانية في الرئتين.

41 – حليب اللوز

تناول حليب اللوز بانتظام يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون، حيث إنه غني بالألياف القابلة للذوبان.

42 – الجوز

لاحتوائه على كمية وفيرة من فيتامين E المسؤول عن تعزيز جهاز المناعة، يساعد الجوز في منع بعض أنواع السرطان.

43 – زيت الزيتون

لاحتوائه على مركب هيدروكسيتيروسول المضاد للأكسدة، يعد زيت الزيتون أفضل علاج لسرطان الثدي.

44 – الشعير

يحتوي الشعير على إنزيم “سوبرأوكسويد” والذي يساعد على هدم الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي منع نمو الأورام السرطانية.

45 – الأعشاب البحرية

تحتوي الأعشاب البحرية على مركب “الفوكويدان” والمسؤول عن بناء نظام المناعة بالجسم، مما يجعلها فعالة في مكافحة السرطان.

46 – جذور الهندباء

تعمل جذور الهندباء على التنظيم الانتقائي للخلايا، ما يعد نوعاً من مراقبة الخلايا السرطانية، يؤدي إلى تدميرها لاحقاً.

47 – الحنطة السوداء

تتميز بذور الحنطة بخصائصها المضادة للسرطان، لذا فهي تمنع الإصابة بأنواع عديدة من هذا المرض الخبيث.

48 – البرسيم

بالإضافة إلى أن نبات البرسيم غني بالكثير من المعادن مثل النحاس، الحديد، الماغنيسيوم، فإنه أيضا يساعد في محاربة الخلايا السرطانية والحد من نموها.

49 – الجزر الأبيض

يحتوي الجزر الأبيض على العديد من المغذيات النباتية التي تساعد في منع أنواع معينة من السرطان.

50 – اليوسفي

تحتوي قشور اليوسفي على بعض مركبات الفلافونويد والتي تساعد في التخلص من الخلايا السرطانية بالمخ.