حسام غالى يقود شكوى لاعبى الأهلى ضد الشعلالى

كتب فتحى الشافعى

اشتكى بعض لاعبى الأهلي من الأحمال الزائدة التي يفرضها عليهم التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال ، وشهدت الأيام الماضية اعتراضا من جانب بعض اللاعبين من هذه الأحمال التى تسببت في إصابة أكثر من لاعب إصابة عضلية وهو ما عبّر عنه حسام غالي قائد الفريق، والذى تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن ونقل له شكوى اللاعبين من هذا الأمر.

وأكد قائد الأهلي لمدير الكرة أن هناك 7 لاعبين تعرضوا لإصابات عضلية نتجية للأحمال الزائدة من الشعلاني ، وطالب غالي الذى يغيب عن مباريات الفريق منذ أسبوعين للإصابة في العضلة الخلفية مدير الكرة بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، خاصة وأن الفريق عانى مؤخراً من أزمة الإصابات حيث فقد الأهلي عدة لاعبين لهذا السبب.