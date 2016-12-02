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اتحاد الكرة يجهز برنامجا لـ"نجوم العالم" لزيارة الأهرامات وشرم الشيخ

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اتحاد الكرة يجهز برنامجا لـ"نجوم العالم" لزيارة الأهرامات وشرم الشيخ اتحاد الكرة يجهز برنامجا لـ"نجوم العالم" لزيارة الأهرامات وشرم الشيخ

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيجهز برنامجا لنجوم العالم لزيارة أكثر من مكان فى لتنشيط السياحة وعلى رأسها الأهرامات بالجيزة والغردقة وشرم الشيخ.

 

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى، لإقامة مباراة استعراضية خيرية بين منتخب نجوم العالم ونجوم أفريقيا، داخل مصر.

 

وقال ثروت سويلم، إن العرض تضمن إقامة مباراة استعراضية بمشاركة مجموعة من نجوم العالم فى كرة القدم وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، والغانى أبيدي بيليه، والليبيرى جورج وياه، والإيطالى ألساندرو ألتوبيلى والبرازيلى ريفالدو، ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة نجما الأهلى ومنتخب مصر وغيرهم.

 

 


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