القبض على بقال تموينى استولى على 1000 كيلو سلع مدعمة فى طوخ بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط بقال تموينى يتلاعب فى الحصص التموينية، ويستولى على السلع المدعمة فى طوخ، لطرحها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعومات قد وردت للعقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بقيام "رامى م ب" بقال تموينى بطوخ، بتجميع كميات من السلع التموينية (دقيق – أرز – مكرونة) المدعمة من قبل الدولة والمخصصة للبقالين التموينين، والتى تصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض حجبها عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلاً الظروف الاقتصادية للبلاد.

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، واستهدفت حملة تموينية المتهم محل التحريات، حيث تم ضبط 16 كرتونة مكرونة بإجمالى وزن 128 كجم و30 رابطة أرز بإجمالى وزن 600 كجم، و40 رابطة دقيق فاخر بإجمالى وزن 400 كجم دقيق خاصة بوزارة التموين.

تم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع طوخ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 53431 جنح مركز طوخ لسنة 2016.