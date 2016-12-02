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السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية بالخانكة

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السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية بالخانكة السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية بالخانكة

حريق ـ أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية في الخانكة ، وتم على الفور إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة ، ولم يسفر الحريق عن وجود أية إصابات أو خسائر في الأرواح .

وتلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق هائل في مصنع للأقطان بالمنطقة الصناعية بالجبل الأصفر يقع على مساحة ألف متر مربع ، وانتقل علي الفور اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالمحافظة ، وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء لموقع الحادث والسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة أن النيران نشبت داخل المصنع وساعدت شدة الرياح على امتدادها حتى التهمت نصف محتوياته ، وعلى الفور تم إخمادها ومنع امتدادها إلى باقي مساحة المصنع ، والمصانع المجاورة ، وقامت القوات بعمليات التبريد وحصر الخسائر ، وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ

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