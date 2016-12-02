الآلاف من المسلمين في إندونيسيا يتظاهرون ضد حاكم جاكرتا

توافد عشرات الآلاف من المسلمين اليوم الجمعة إلى جاكرتا، للمطالبة بتوقيف محافظ العاصمة الإندونيسية بتهمة الكفر، وذلك في إطار تظاهرة دعت إليها منظمات إسلامية متشددة.

وتجمع الحشد في حديقة النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة حيث انتشر 22 ألف شرطي وجندي، في وقت يتوقع أن يشارك 150 ألف شخص في هذه التظاهرة.

وأثار حاكم جاكرتا باسوكي تاهاجا بورناما الملقب «اهوك» موجة احتجاجات في هذا البلد المسلم.

والحاكم المسيحي الذي يتحدر من أصول صينية معروف بصراحته، وقد صرح في سبتمبر، أن تفسير علماء الدين لآية في القرآن تفرض على المسلم انتخاب مسؤول مسلم هو تفسير خاطئ.

وفي الرابع من نوفمبر، نزل عشرات الآلاف من الإسلاميين المتشددين إلى الشوارع في جاكرتا للمطالبة بمحاكمة الحاكم بتهمة الكفر.

وفي اليوم التالي المح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى ان التجمع تحول إلى أداة في إطار الحملة الإنتخابية، مشيرًا إلى ان «مسؤولين سياسيين» يقفون وراء هذه التظاهرة.

ويتمتع آهوك، الذي تولى منصبه في نهاية 2014 خلفا لويدودو بشعبية كبيرة، وهو يلقى تقديرًا بفضل فاعليته في إدارة العاصمة التي تضم عشرة ملايين نسمة وتشهد إزدحاما شديدًا. وقد تأخرت فيها الإصلاحات بسبب البيروقراطية والفساد.

لكن حماسته وصراحته غير المعتادين بالنسبة إلى سياسي في إندونيسيا تسببتا له بمشاكل، وقد حاولت جماعات إسلامية متشددة منع تعيينه عام 2014.

أ ف أ