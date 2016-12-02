زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تتصدر عناوين الصحف اليوم

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات أمس، والشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان “تعزيز التعاون المصري ــ الإمارتي”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بعد ظهر أمس زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الإماراتيين.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس عقد جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي رحب بالرئيس، معربا عن تقديره العميق لمشاركته في فعاليات العيد الوطني الخامس والأربعين للإمارات.

وأضاف علاء يوسف أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة الإمارات، موجها خالص التهاني لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الوطني.

وأشاد الرئيس، في هذا الإطار، بما حققته الإمارات من تقدم على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أنها أصبحت تمثل نموذجا يحتذى به لكل الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، ومتمنيا لحكومة وشعب الإمارات مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.

وأعرب السيسي، خلال المباحثات، عن اعتزاز مصر بما يربطها بدولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من روابط أخوة وتعاون وثيقة تعد مثالا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.

كما أشار الرئيس إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة القائمة.

وقال علاء يوسف إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وقد أشاد الرئيسالسيسي بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مصر والقضايا العربية المختلفة.

كما تطرقت المباحثات إلى المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز الجهود للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي المكانة الخاصة والمتميزة التي تتمتع بها مصر وشعبها لدى الإمارات، وشدد على موقف بلاده الثابت من مساندة مصر، ومتمنيا للشعب المصري دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والتطور.

كما أشار الشيخ محمد بن زايد إلى تطلعه لأن تسهم زيارة الرئيس إلى أبوظبي في مواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى ما تمثله الزيارة من فرصة للتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

كما ذكرت صحيفة “الأهرام” أن وزير الخارجية سامح شكري نقل رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسيإلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائبه مايل بيتس، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما في واشنطن، والذي يعد الأول لنائب الرئيس الأمريكي المنتخب مع مسئول عربي منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن رسالة الرئيس السيسي أكدت عمق وخصوصية العلاقات المصرية – الأمريكية وتطلع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مع التشديد على إمكان اعتماد الولايات المتحدة على مصر شريك يدعم الاستقرار ويسهم بفاعلية في حل أزمات الشرق الأاوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

كما التقى شكري نظيره الأمريكي جون كيري وأجريا محادثات حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وعن الأمطار التي شهدتها البلاد أمس، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن مدن وقرى بعض المحافظات تعرضت أمس للأمطار الغزيرة، وتوقفت حركة الصيد في ميناء البرلس. وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق موانيء البحر الأحمر والزيتيات وبوغازي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، وقد تسببت الأمطار في قطع التيار الكهربائي في بعض المدن والقرى بمحافظة الغربية.

وأشارت إلى أن أجهزة محافظة الإسكندرية نجحت في السيطرة على بدايات نوة «المكنسة» الشهيرة بشدة الرياح والأمطار الرعدية الغزيرة.

وتحت عنوان “القوات المسلحة : 8 فروع جديدة لخدمة أبنائنا بالمحافظات”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن القوات المسلحة افتتحت 8 فروع خدمية جديدة تابعة لإدارة شئون ضباط القوات المسلحة والتي تسهم في تقديم كافة الخدمات والتيسيرات الخاصة بابنائها من الضباط العاملين والشرفيين والاحتياط بالخدمة والمتقاعدين وكذلك مصابي العمليات الحربية وأسرهم المقيمين بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن الفروع الجديدة شملت مكتبا لشئون الضباط بالجيزة ومقره منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة لخدمة المقيمين بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف ومكتبا بالإسكندرية ومقره نادي الفتح بمصطفى كامل لخدمة المقيمين بنطاق محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ومكتبا بمنطقة تجينيد وتعبئة المنصورة لخدمة محافظتي الدقهلية ودمياط ومكتبا بمحافظة الشرقية بمقر منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، ومكتبا لشئون الضباط بطنطا لخدمة محافظتي الغربية وكفر الشيخ داخل منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، ومكتبا بمحافظة اسيوط يتمركز بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لخدمة أبناء محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، ومكتبا بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بالإضافة إلى فرع جديد يجرى إنشاؤه حاليا بمحافظة المنوفية العسكري.

وفي الشأن الأقتصادي، كشف مصدر مصرفي لصحيفة “الجمهورية” أن إجمالي حصيلة التنازل عن الدولار بلغ 9ر4 مليار دولار منذ بدء العمل بقرار تحرير أسعار الصرف في الثالث من نوفمبر .. مؤكدا أن البنوك سيطرت على أسواق الصرف واختفت السوق الموازية “السوداء” ولم يعد لها وجود.

وأكد المصدر أن البنوك فتحت اعتمادات لاستيراد السلع والمنتجات من الخارج بما يقترب من 5 مليارات دولار خلال الأسابيع الأربعة الماضية .. لافتا إلى أن البنوك تلبي جميع الطلبات بما فيها طلبات استيراد السلع غير الأساسية لعدم إعطاء الفرصة لظهور السوق السوداء من جديد.

وفي السياق نفسه، كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري عن استقبال مصرفه 2ر1 مليار دولار من العملاء منذ بدء العمل بقرار تحرير أسعار الصرف.. وقال إنه تم فتح اعتمادات بقيمة مليار دولار.

وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي يدرس حاليا تخفيض العائد على الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع .. مؤكدا أنها حققت الهدف من طرحها خلال الفترة الحالية وقال إن إصدار الشهادات تواكب مع قرار تحرير أسعار الصرف للحفاظ على الادخار بالعملة المحلية.

وفي السياق نفسه، استقرت أمس أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه وسجل الدولار 60ر17 جنيه للشراء و 85ر17 جنيه للبيع بانخفاض 15 قرشا عن أسعار التداول أمس الأول وسجل اليورو 63ر18 جنيه للشراء و97ر18 للبيع وسجل الريال السعودي 69ر4 جنيه للشراء و57ر4 جنيه للبيع.

وتحت عنوان “توقيع أول مذكرة تفاهم لحماية الآثار من التهريب”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن مصر والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لحماية الآثار من التهريب.. تعتبر الأولى من نوعها بين واشنطن ودولة خارجية لتضع قواعد وقيود منع الإتجار غير الشرعي وتواجه ظاهرة تهريب الآثار.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيري بالعاصمة الأمريكية واشنطن استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية قوله إن المباحثات تم التطرق خلالها إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية وملف العلاقات الثنائية حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأمريكي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على هذا المسار مؤخرا .. مؤكدا أن تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن جلسة المباحثات اتسمت بتناول تفصيلي وعميق للأزمات المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط حرص شكري على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية وضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على الاتفاق والتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في سوريا كأولوية المجتمع الدولي مع ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية وضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية – السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب في سوريا.

وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولي للسلام التي اقترحتها فرنسا، أهمية تكثيف الجهود الحالية لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأن تضطلع الولايات المتحدة بدورها الرائد في هذا المجال.

وعن التصادم المروع أعلى كوبري مسطرد، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في سيارة محملة بالمواد البترولية سولار إثر انقلابها على الطريق الدائري، حيث تم الدفع ب 5 سيارات لشفط بركة السولار إثر انقلاب حمولة السيارة من السولار والتي تقدر ب 40 طنا مما تسبب في اصطدامها ب 8 سيارات واشتعال تنك السيارة واحتراق سيارة تاكسي كانت مارة في موقع الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 9 أخرين تم نقلهم للمستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتحت عنوان “السعودية تلغي سابقة التأشيرة وتطبق الرسوم على تكرار العمرة بنفس العام”، قالت صحيفة “الأخبار” إنه في تطور مهم لأزمة رحلات العمرة، قررت وزارة الحج السعودية إلغاء تطبيق سابقة الحج والعمرة في تطبيق الرسوم التي حددتها وهى ألفي ريال لتكرار الحج والعمرة والذي يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام.

وصرح ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة لصحيفة “الأخبار” بأن الوزارة قررت أن يتم احتساب الرسوم لتكرار العمرة للمرة الثانية لنفس العام الحالي 1348 هجريا دون احتساب مرات العمرة السابقة.

وأضاف تركي أن القرار السعودي سيؤدي إلى حل أزمة العمرة الحالية إلى حد كبير .. مشيرا إلى معنى هذا التطور أن كل من سافر للعمرة السنوات الماضية يمكنه السفر بدءا من الموسم الحالي دون دفع رسوم كسابقة عمرة على أن يتم احتساب السابقة لمن يكرر العمرة في نفس العام الحالي.

من ناحية أخرى، طالب عدد من أصحاب شركات السياحة وزير السياحة يحيي راشد وكبار مسئولي الوزارة بتحديد موعد واضح ومحدد لبدء انطلاق رحلات العمرة المؤجلة منذ أكثر من شهرين.

كما طالبت الشركات باعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فورا دون انتظار موعد عودة الرحلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع عدد من ممثلي تكتل “‬ترابط”‬ الذي يضم أكثر من ٢٠٠ شركة سياحة مع ايمان قنديل وكيل وزارة السياحة.

جاء الاجتماع بعد أن تجمع حوالي ١٥٠ من أصحاب الشركات أمام مبنى الوزارة بالعباسية رغم الأمطار وسوء الأحوال الجوية للمطالبة بتوضيح الموقف النهائي لرحلات العمرة.. واختاروا عددا منهم لحضور الاجتماع مع مسئولي الوزارة ضم كلا من أشرف شيحة وأحمد عبدالجواد وعلاء أبوزينة وأحمد عبدالعظيم وإيمان حمدي.

وأكد شيحة أن الأزمة تجارية وليس لها علاقة بالسياسة، كما تخضع لآليات السوق في تحديد العمرة المطلوبة، وقال أبوزينة إنهم يسعون فقط لتحقيق مطلب الغالبية العظمى من شركات السياحة ببدء رحلات العمرة في أسرع وقت.

وفي اهتمامها بالشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن اللواء د.محمد العصار وزير الانتاج الحربي أكد أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في المرحلة الراهنة التي تشهد العديد من التحديات الاقتصادية .. مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج في كافة القطاعات يسهم في الحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية.

وأشار اللواء العصار، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج والتي تنعقد للمرة الأولى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والإنتاج الحربي والزراعة والري والقوى العاملة وممثلي الجهات المعنية، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات الخاصة بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ومن بينها زراعة الأرز في الموسم الجديد.

وأوضح أن اللجنة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن من أجل الحد من استهلاك المياه، ومنها الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الارز في العالم القادم، وتحصيل الغرامات من المخالفين، واستخدام تقنيات جديدة مثل المصاطب لتقليل استهلاك المياه، بالإضافة إلى تقديم حوافز لزراعة المحاصيل غير الشرهة لاستهلاك المياه، كما تقوم الجهات المعنية بتنظيم حملات توعية لزراعة محاصيل غير الأرز، مع الاستمرار في تطبيق قرار حظر تصدير الأرز.

وأضاف الوزير أن اللجنة بحثت أيضا موضوع زراعة القطن، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت استراتيجية زراعة القطن وتحديد المساحات المخصصة لزراعته في ضوء القدرات الخاصة بالمحال والشركات الوطنية، وتقرر أن تكون المساحة العام القادم ٢٢٠ ألف فدان بالإضافة إلى المساحات المخصصة لقطن الإكثار.

وأوضح وزير الانتاج الحربي أن اللجنة بحثت كذلك موضوع إنتاج الخلايا الشمسية واللمبات الموفرة للطاقة، وأن الوزارة تقوم حاليا بإنتاج الألواح الشمسية بطاقة ٥٠ ميجا وات / سنة، ويجرى حاليا توريد خط إنتاج جديد بطاقة ١٠٠ ميجا وات، فضلا عن المشروع القومي العملاق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بقدرة ١ جيجا وات / سنة، وأن الوزارة تقوم حاليا باستكمال إجراءات المناقصات الخاصة بهذا المشروع واستقبال العروض من الشركات العالمية، وأوضح أن هذا المصنع الجديد سيكون نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حيث سيتم إنتاج تلك الألواح بكافة مراحلها في مصر.

أ ش أ