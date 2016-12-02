أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة رئيس جامعة المنيا السابق

Google+ Print
تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة رئيس جامعة المنيا السابق تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة رئيس جامعة المنيا السابق

>كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامها بسرقة كمية مشغولات ذهبية من شقة مخدومها، رئيس جامعة المنيا السابق.

وكانت نيابة الجمالية قررت فى وقت سابق برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس الخادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطها أثناء بيع كمية من المشغولات الذهبية بأحد محال الصاغة بالجمالية، وتبين سرقتها من شقة مخدومها، رئيس جامعة المنيا السابق، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجنى عليه للاستماع لأقواله وتسليمه المضبوطات .

كان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، تلقوا بلاغا من أحد أصحاب محلات الصاغة، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد علوى، رئيس مباحث القسم، وضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها "عزة. خ. ح"، 31 سنة، خادمة، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (19 تعليقة، و17 خاتمًا، و7 ميداليات، و4 حلقان، ودبوس بدلة، و6 سلاسل، و7 أساور و4 عقود)، ومبلغ 97400 جنيه و4500 دولار أمريكى.

 وبمواجهة املتهمة اعترفت بسرقة المضبوطات من شقة مخدومها "جمال. أ. ا"، 75 سنة، رئيس جامعة المنيا سابقا، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365