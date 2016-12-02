حميد النعيمي: شهداء الوطن جسدوا معاني الولاء

دشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي العهد، مساء أمس، النصب التذكاري لشهداء الوطن بساحة العلم في مدينة عجمان.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والحفاظ على مكتسباته، جسّدوا رمزاً لمعاني الوفاء والولاء لقيادته الرشيدة وشعب الإمارات، وعنواناً بارزاً للتضحية والفداء، وتعبيراً صادقاً للدفاع عن الحق في وجه الأطماع.

وقال سموه إن تشييد هذا النصب باسم الشهداء لهو مناسبة الفخر والعزة لكل أبناء الوطن، وتقدير وعرفان لرجال العزم أبطال القوات المسلحة الذين بذلوا كل غالٍ ورخيص في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فهم العظماء الذين عاهدوا فصدقوا.

وأشاد سموه في هذه المناسبة بما سطره أبناء الوطن من قصص البذل والعطاء والفداء من أجل السلام والحرية، وأن يوم الشهيد سيظل يوماً نتذكر فيه شهداء الوطن الذين صنعوا بدمائهم الغالية العزة والكرامة فداء للوطن من أجل صونه وحمايته، ولتظل رايته خفاقة عالية.

تقدير

وأوضح أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تقدّر أبنائها العظماء، وتسعى لإكرامهم وإجلالهم، وتقديم أنواع الدعم لأسرهم كافة، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من إخوانه الشيوخ الذين لا يدخرون جهداً لتقدير خيرة رجال الوطن وأبطاله.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد سيظل ترجمة حقيقية لمعاني العدالة والتضحية والمجد لأبناء القوات المسلحة ورجالها الذين وقفوا إلى جانب الحق صوناً لأوطانهم، لذا يجب علينا جميعاً أن نكون صفاً واحداً في مواجهة الأخطار، مستذكرين بطولات أبنائنا في حب الوطن.

هذا وقد أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإطلاق اسم «جادة العز» على هذا الصرح الكبير تقديراً للشهداء من أبناء الوطن.

وتفضل سموه يرافقه اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع باهداء وسام عجمان لابناء واسر الشهداء.

ويأتي إنشاء النصب التذكاري لشهداء الوطن تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتخليد ذكرى شهداء الوطن من أفراد القوات المسلحة البواسل، الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عنه، والحفاظ على أمنه واستقراره، لكي ينعم كل من يقيم على أرضه بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، حيث تم تنفيذه من قبل دائرة البلدية والتخطيط، بمتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس البلدية والتخطيط.

مراسم

بدأت مراسم حفل التدشين بوصول صاحب السمو حاكم عجمان إلى ساحة العلم، وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وكبار المسؤولين، بإطلاق 14 طلقة مدفع، ثم السلام الوطني، تلا ذلك كلمة ألقاها اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، باسم وزارة الدفاع والقوات المسلحة، تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة عجمان على إنشاء هذا الصرح الوطني العظيم الذي يرسّخ تضحيات شهدائنا الأبطال.

وأعرب عن فخره واعتزازه بأننا عيال زايد ورجال خليفة الأوفياء الأبرار لقيادتنا، تعاهدنا على أن نجعل تراب هذا الوطن تاجاً فوق الرؤوس، وبالحب والولاء والتفاني جعلنا وطننا مثالاً يحتذى به في مشارق الأرض ومغاربها، وسطرنا في صفحات التاريخ حاضره ومستقبله حروفاً من نور لا تُنسى، بإيمان استقر في الصدور، ووفاء ملأ العقول، ومواقف لا يصنعها إلا الرجال الأفذاذ.

وأكد أن فلذات أكبادنا من أبناء قواتنا المسلحة ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم، وتلبية لنداء الواجب، وبذلوا الدم والروح في سبيل الله، ونصرة لإخوانهم، وبتضحياتهم ارتفعت هاماتنا، وازددنا بالنصر إصراراً وإيماناً.

وألقى علي حسن الحمادي كلمة عن ابناء واسر الشهداء عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بما قدمه ابناؤهم في سبيل الوطن ..وقال إن شهداءنا البواسل سطروا واحدة من اروع قصص البطولة والفداء والذين تربوا على الشجاعة التي غرسها فيهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان “طيب الله ثراه “ ونشأوا على حب الوطن وافتدائه بارواحهم.

وأضاف “ان مسيرة الفداء مستمرة وما من احد الا ويتمنى أن يكتب اسمه بحروف من نور في لوحة الشرف شهيدا مدافعا عن وطنه ودينه ولتبقى رايتك يا وطني عالية لا تعلوها راية ولتبقى دماء الشهداء املا في فجر يحمل بشائر النصر ونورا يسطع في سمائك ولن تكون ذكراهم حزنا والما بل فخرا وعزا”.

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن النصب التذكاري هو مشروع عرفان وتقدير للشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء لتراب وطنهم الغالي وتقديرهم هو أقل القليل بحقهم ..مبينا ان النصب الذي يقام في حديقة العلم والتي تعد مكاناً حيوياً سيغدو معلما هاما من معالم الإمارة وصرحا يزوره الجميع يتذكرون بطولات الشهداء الخالدة وتضحياتهم المشرفة والتي تستحق أن تخلد في كتب التاريخ وتغرس في عقول الجيل القادم ليتعلموا معنى الولاء والعطاء.