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حمدان بن محمد يشهد انطلاق مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر"

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حمدان بن محمد يشهد انطلاق مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" حمدان بن محمد يشهد انطلاق مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بحضور هزاع بن زايد، انطلاق مؤتمر "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" في أبوظبي صباح اليوم.

وألقى محمد خليفة المبارك رئيس هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر أشار فيها إلى أنه سيتم الإعلان في نهاية المؤتمر عن "ميثاق أبوظبي" الذي يهدف للحفاظ على التراث الثقافي في العالم.

وشكرت إيرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو في كلمتها  الامارات وفرنسا على مبادرتهما في اطلاق صندوق دولي يهدف لحماية التراث الثقافي في العالم، وأضافت الآثار هي من تذكرنا في إنسانيتنا ويجب أن نطلق هذه الحملة للحفاظ على تراث العالم وخاصة في مناطق النزاع. 

و ينعقد المؤتمر على مدى يومين في 2 و3 ديسمبر 2016 في أبوظبي، و يتضمن مناقشات لتنسيق الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الدولية التي عملت على هذا الموضوع وتقييم الاحتياجات ووضع الأسس للاستراتيجيات والآليات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتخذة، وعرض النتائج المقترحة للمبادرة التي طرحها أصحاب المبادرة، وفي الختام مصادقة جميع المشاركين على "إعلان أبوظبي".

 

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