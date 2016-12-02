علماء يتوصلون إلى لاصقة طبية تستخدم لعلاج عضلة القلب

كتب بيتر إبراهيم

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، النقاب عن تطوير فريق من العلماء لاصقة يمكن أن تستخدم لإصلاح الأضرار التى تلحق بعضلات القلب نتيجة الأزمة.

وأوضح العلماء الأستراليون والبريطانيون، أن الأزمات القلبية تترك ندبات في القلب يمكن أن تؤدى إلى عدم انتظام ضرباته، وذلك لأنها تعطل النبضات الكهربائية التى تسمح للقلب أن ينبض فى الوقت المناسب.

وأشار العلماء إلى أن اللاصقة الجديدة تساعد على تحريك النبضات الكهربائية بشكل صحيح في أجزاء مختلفة من القلب، دون الحاجة للغرز.

وقال البروفيسور "سيان هاردينج" من المعهد القومي البريطاني للقلب والرئة، أن اللاصقة مصنوعة من مجموعة من المواد بما في ذلك الشيتوزان، وهى مادة موجودة فى سرطان البحر، والبوليمر، وبولى آنلين، وحمض الفيتيك وبعض المواد الكيميائية.

وأشار العلماء على أنها تقوم بتوصيل الكهرباء للقلب فى الظروف الفسيولوجية الطبيعية لأكثر من أسبوعين، مقارنة مع يوم واحد فقط للوسائل الأخرى المعتادة.